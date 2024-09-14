 تقارير اسرائيلية: نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية - بوابة الشروق
السبت 14 سبتمبر 2024 8:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تقارير اسرائيلية: نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية


نشر في: السبت 14 سبتمبر 2024 - 8:19 م | آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2024 - 8:19 م

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك