جيش الاحتلال يعلن بدء العمليات التمهيدية للهجوم على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة، مؤكدًا أن القوات تعمل بقوة كبيرة على مشارف المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية: "قوات الجيش تواصل القتال في قطاع غزة وتسديد الضربات القوية لحماس والمنظمات الإرهابية تمهيدًا لمراحل الحرب المقبلة".

وأضاف أدرعي: "حماس تحولت من منظمة عسكرية إرهابية إلى منظمة مهزومة تدير حرب العصابات وستهزم أيضًا في هذا المجال. بدأنا العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة ونعمل في هذه الأثناء بقوة شديدة في مشارف المدينة".

وتابع: "سنعمق ضرباتنا ولن نتردد حتى نعيد جميع المختطفين ونفكك حماس عسكريًا وسلطويًا".

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل مدينة غزة منطقة قتال خطيرة، مؤكدة أنها غير مشمولة بالهدنة المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية.

وقال الجيش في بيان: "بناءً على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر أنه ابتداءً من اليوم الجمعة في تمام الساعة 10:00 لا تشمل حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية منطقة مدينة غزة، والتي ستعتبر منطقة قتال خطيرة".