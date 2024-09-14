أحمد عمر هاشم: الرئيس السيسي قائد يخاف الله ودعوته لتجديد الخطاب واجبة

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسم بالصدق الحقيقي في إيمانه وحبه لعقيدته وحبه للعلماء.

وأعرب خلال لقاء ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، عن تقديره لموقف الرئيس السيسي في أحد الاحتفالات، حين نزل من المنصة للسلام عليه والاطمئنان على صحته، معتبرا أن هذا رمزا لتقديره للعلماء وأهل العلم والتدين.

وتابع حديثه: «هذا يجعلنا مطمئنين ولا نخاف أبدًا ما دام القائد يخاف الله، فلا نخشى من ورائه ولا ننتظر منه إلا كل الخير»، مشيرا إلى أن الأحاديث التي يتبادلها معه الرئيس السيسي في كل مناسبة تدور حول الاطمئنان على صحته، متوجها بالشكر له على اهتمامه.

وأكد أن دعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني واجبة، متابعا: «الله عز وجل يقيض من أئمة الإسلام ممن يفتح لهم آفاق الخير والعقلية لتجديد الدين، كما كان الإمام الشافعي والإمام الغزالي، وفي عصرنا الإمام عبد الحليم محمود والإمام الشعراوي».