كشف ملابسات واقعة ادعاء زوجة سرقة مصوغاتها لتضليل زوجها في القاهرة

والبداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بتغيب سيدة حال توجهها لإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري، حضر إلى قسم شرطة المرج مالك محل، وزوجته، وموظف، وأقروا بتعرض زوجته لسرقة مشغولاتها الذهبية، وأن الأخير عثر على السيدة ملقاة أمام أحد المساجد بالقاهرة عقب تعرضها لواقعة تخدير فاتصل بزوجها.

وبإجراء التحريات، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في اختلاق الزوجة واقعة التخدير والسرقة في إطار خلافات زوجية، وبإرشادها ضبطت المشغولات الذهبية المزعوم سرقتها، واتخذت الإجراءات القانونية.