 كشف ملابسات واقعة ادعاء زوجة سرقة مصوغاتها لتضليل زوجها في القاهرة - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025 4:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

كشف ملابسات واقعة ادعاء زوجة سرقة مصوغاتها لتضليل زوجها في القاهرة

نهاد القادوم
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 4:23 م | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 4:23 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن حقيقة عدة منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الادعاء بتغيب سيدة حال توجهها لإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.

والبداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بتغيب سيدة حال توجهها لإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري، حضر إلى قسم شرطة المرج مالك محل، وزوجته، وموظف، وأقروا بتعرض زوجته لسرقة مشغولاتها الذهبية، وأن الأخير عثر على السيدة ملقاة أمام أحد المساجد بالقاهرة عقب تعرضها لواقعة تخدير فاتصل بزوجها.

وبإجراء التحريات، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في اختلاق الزوجة واقعة التخدير والسرقة في إطار خلافات زوجية، وبإرشادها ضبطت المشغولات الذهبية المزعوم سرقتها، واتخذت الإجراءات القانونية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك