بعثة منتخب الشباب تصل إلى تشيلي بعد رحلة شاقة استعدادًا لكأس العالم

وصلت بعثة منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا إلى العاصمة التشيلية سانتياجو، بعد رحلة طيران طويلة استغرقت نحو 26 ساعة، تخللها توقف ترانزيت في تركيا لمدة سبع ساعات، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 18 أكتوبر المقبل.

ويستعد المنتخب بخوض مباراتين وديتين يومي 18 و23 سبتمبر الجاري، قبل انطلاق مشواره في المجموعة التي تضم منتخبات تشيلي المستضيفة واليابان ونيوزيلندا.

وكان في استقبال البعثة بمطار سانتياجو السفير المصري في تشيلي، ماهر المهدي، الذي رحب باللاعبين والجهاز الفني وسهّل جميع الإجراءات. وأكد أن الأجواء هناك مشمسة نهارًا وتميل للبرودة ليلًا، مشددًا على أن السفارة المصرية أنهت كافة الترتيبات بالتنسيق مع وزارة الرياضة التشيلية، متمنيًا للمنتخب النجاح في مهمته الوطنية بالمونديال.

قائمة منتخب مصر للشباب في كأس العالم:

حراسة المرمى: يوسف حسن (الأهلي)، محمد جمال (الزمالك)، عمر سيد (المقاولون).

خط الدفاع: كريم الدبيكي (بيراميدز)، محمود جابر (الأهلي)، أحمد عابد (طلائع الجيش)، خالد صبحي (الزمالك)، أحمد عبدالمنعم (الاتحاد).

خط الوسط: زياد كمال (الأهلي)، أحمد أيمن (الإسماعيلي)، عمر شريف (إنبي)، يوسف علاء (المحلة)، علي زين (المقاولون).

خط الهجوم: عمر فايد (الأهلي)، مروان خالد (الزمالك)، محمد شحاتة (بيراميدز)، أسامة زكريا (سموحة).

ويقود المنتخب الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من أحمد أيوب مدربًا عامًا، ومحمد عبد المنصف مدربًا لحراس المرمى، بجانب الجهاز الإداري والطبي.