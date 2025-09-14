بريطانيا تمنع الإسرائيليين من الالتحاق بالكلية الملكية لدراسات الدفاع

قالت صحيفة «تلجراف» البريطانية، إن الحكومة قررت منع الإسرائيليين من الدراسة في إحدى أعرق الأكاديميات الدفاعية؛ بسبب الحرب في غزة.

وبحسب تقرير الصحيفة، أكدت الحكومة أن الكلية الملكية لدراسات الدفاع لن تقبل طلابًا من إسرائيل، اعتبارًا من العام المقبل.

وقال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير بارام، الذي درس في الكلية، إن القرار «مشين للغاية وخيانة لحليف في حالة حرب»، بحسب تعبيره.

وفي رسالة إلى وزارة الدفاع البريطانية، اطلعت عليها صحيفة «تلجراف»، وصف المسئول الإسرائيلي الإجراء بأنه «عمل تمييزي».

وتعد هذه المرة الأولى التي تستبعد فيها الكلية الإسرائيليين منذ تأسيسها في عام 1927.

وقال بارام، إن القرار يأتي في وقت «تدافع فيه إسرائيل عن الملاحة الدولية من عدوان الحوثيين، وتمنع الأسلحة النووية من الوقوع في أيدي نظام إسلامي يهتف (الموت لإنجلترا)، وتقاتل لإعادة 48 رهينة من أسر حماس»، بحسب مزاعمه.

من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، أن الدورات التعليمية العسكرية البريطانية كانت مفتوحة منذ فترة طويلة للأفراد من «مجموعة واسعة من البلدان».

وذكر أن «جميع الدورات العسكرية في المملكة المتحدة تؤكد ضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي»، واصفًا لكن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة بـ«الخاطئ».

وشدد على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب الآن، مع وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية لشعب غزة.

ويعد استبعاد الإسرائيليين من الكلية هو الأحدث ضمن سلسلة الإجراءات العقابية ضد إسرائيل التي اتخذتها الحكومة البريطانية.

ومنعت الحكومة مسئولين إسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض للأسلحة في المملكة المتحدة، هذا الأسبوع.

وخلال العام الماضي، علّق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

وأعلن ستارمر أن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر، ما لم توقف إسرائيل حربها في غزة، وتلتزم بعدم ضم الضفة الغربية.

وانتقدت إسرائيل ستارمر بسبب هذه الإجراءات، واتهمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ«مكافأة حماس» من خلال الوعد بالاعتراف بفلسطين.