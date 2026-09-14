ليبيا: توقف الرحلات الجوية بمطار مصراتة عقب خروج طائرة خاصة عن المدرج واحتراقها

توقفت الرحلات الجوية بمطار مصراتة الدولي الليبي، اليوم الاثنين؛ عقب خروج طائرة خاصة عن المدرج أثناء عملية الهبوط، في حادث وقع صباح اليوم، ما أدى إلى احتراقها.

وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" أن الطائرة من طراز (سيسنا 650) كانت تقل فقط طاقما مكونا من ثلاثة أشخاص، هم قائد الطائرة، وهو ألماني الجنسية، ومساعد الطيار ومضيفة، وهما تركية الجنسية.

وحسب المعلومات الأولية، تعرضت الطائرة لخلل فني في المحرك أثناء محاولتها الهبوط بالمطار، ما دفع قائدها إلى تنفيذ هبوط اضطراري، قبل أن تخرج عن المدرج.

وأكدت المعلومات المتوفرة عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الحادث، بينما توقفت حركة الرحلات في المطار عقب الواقعة، إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الطائرة المتضررة وتقييم وضع المدرج.