الشابة «جوف» تدخل تاريخ التنس بتحقيق أول ألقابها في دورات المحترفات

حققت لاعبة التنس الأمريكية اليافعة كوكو جوف أول ألقابها في إحدى دورات رابطة المحترفات لكرة التنس، بعد فوزها، أمس الأحد، في نهائي دورة لينتس النمساوية على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3، 1-6، و6-2 عن عمر 15 سنة وسبعة أشهر، لتصبح تاسع أصغر لاعبة في التاريخ تتويجًا بإحدى دورات المحترفات.

وأصبحت جوف التي أقصت الهولندية كيكي برتنز المصنفة أولى من ربع النهائي والألمانية أندريا بتكوفيتش من المربع الذهبي، أصغر لاعبة تحقق لقب إحدى دورات المحترفات منذ التشيكية نيكول فايديسوفا التي أحرزت لقب دورة طشقند الأوزبكستانية في 2004 عن عمر 15 سنة وخمسة أشهر.

وبعد أن بدأت الموسم خارج المصنفات الـ 600 الأوليات، خطفت جوف الأنظار في بطولتي ويمبلدونالإنجليزية وفلاشينج ميدوز الأمريكية بوصولها إلى ثمن النهائي والدور الثالث تواليًا، وستدخل نادي الـ 75 الأوليات في التصنيف الجديد الذي سيصدر اليوم الإثنين.

وكادت جوف ألا تشارك في هذه الدورة بعد خسارتها في الدور الأخير من التصفيات، قبل أن يدرج اسمها في القرعة الرئيسية كـ «خاسرة محظوظة» نتيجة انسحاب اليونانية ماريا ساكاري بسبب الإصابة.

وبدأت جوف المباراة بقوة كاسرة إرسال أوستابنكو المتوجة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2017، في الشوط الثاني من المجموعة الأولى لتمضي قدمًا وتكسبها 6-3.

بيد أن أداء الأمريكية انخفض في الثانية، إذ خسرت إرسالها في ثلاث مناسبات أمام ابنة الـ 22 عامًا المصنفة 72 عالميًا التي كسبت المجموعة بسهولة 6-1.

إلا أن جوف استعادت رباطة جأشها في المجموعة الحاسمة كاسرة إرسال منافستها في الشوطين الثاني والرابع لتتقدم 4-صفر، ورغم أنها خسرت إرسالها في الشوط السابع إلا أنها ردت التحية على إرسال اللاتفية في الشوط الأخير لتكسبه 6-2.

وتبقى الأمريكية الأخرى ترايسي أوستن، الفائزة مرتين بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، أصغر لاعبة متوجة على صعيد دورات المحترفات، وذلك حين أحرزت دورة بورتلاند عام 1977 عن 14 عامًا و28 يومًا.