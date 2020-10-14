كفر الشيخ تستقبل 75 ألف و220 طلب تصالح بقيمة 375 مليون

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% لـ50%، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، حتى يتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية.

وأضاف المحافظ أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 75 ألف و220 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 375 مليون و377 ألف جنيه، موضحا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.