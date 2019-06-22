أكد مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية في تصريح لـ"الشروق"، أن مهلة مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للطعن على قرار معاقبته الصادر من اللجنة الأولمبية بالإيقاف لمدة 4 سنوات، انتهت اليوم الأربعاء، وذلك وفق ما بنود مدونة السلوكيات والأخلاقيات، والتي حددت أسبوعا من تاريخ الإخطار بالعقوبة.

وأضاف المصدر أن مرتضى فقد فرص التقاضي والطعن رياضيا وفقا للوائح المنظمة والمعمول بها رياضيا ووفقا لما ورد في مدونة السلوك التي استندت لها الأولمبية في إصدار قراراتها السابقة.

وأوضح أن تقدم مرتضى منصور بالطعن على القرار خلال أسبوع من تاريخ إخطاره كان الفرصة الوحيدة الممنوحة له للسير في الأطر الرياضية للتقاضي والمعترف بها دوليا في هذا الصدد.