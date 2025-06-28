العمل والتضامن: رفع قيمة التعويضات لضحايا حادث المنوفية لـ500 ألف جنيه لأسرة المتوفي و70 ألفا للمصاب

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي ووزير العمل محمد جبران رفع قيمة التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة و70 ألف جنيه لكل حالة إصابة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة التعويضات المقررة لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون بمحافظة المنوفية.

وجهت الوزارتان الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية العمل بمحافظة المنوفية، بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف التعويضات الجديدة، والتي تشمل زيادة قدرها 100 ألف جنيه لكل أسرة فقدت أحد أفرادها، و25 ألف جنيه إضافية لكل مصاب، وذلك فوق المبالغ الأساسية التي كانت قد أقرتها الوزارتان سابقًا.

يأتي هذا التحرك استجابة عاجلة لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام الكامل بأسر الضحايا والمصابين، وتوفير الدعم اللازم لهم في ظل هذه الحادثة الأليمة التي وقعت صباح الجمعة على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الفتيات العاملات بنظام اليومية مع سيارة نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع 18 فتاة بالإضافة إلى السائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف