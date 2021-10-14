 بالصور.. الانتهاء من طلاء الأجزاء المحترقة في مكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي - بوابة الشروق
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بالصور.. الانتهاء من طلاء الأجزاء المحترقة في مكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

طلاء الأجزاء المحترقة في مكان حفل مهرجان الجونة
طلاء الأجزاء المحترقة في مكان حفل مهرجان الجونة
أ ش أ
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 4:07 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 4:11 ص

أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة التي احترقت، صباح اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات المقرر لها أن تستضيف حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي المقرر لها أن تنطق غدا الخميس.
وتحولت قاعة المؤتمرات إلي خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، غدا الخميس، كي يكون المكان جاهزا بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح الذي سيشهد توافد عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.
وأكد سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن موعد ومكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في موعده، حيث سيتم الانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة في 24 ساعة، ولن يشعر أحد بأي آثار للحريق، بحسب قوله.
وكان حريقا قد التهم الجانب الخارجي من قاعة المؤتمرات، صباح اليوم الأربعاء، حيث نجحت رجال المطافي في السيطرة علي الحريق، فيما نقلت عربات الإسعاف عدد من المصابين إلي مستشفي الجونة، حيث تبين أن الإصابات عبارة عن حالات اختناق ليس أكثر.

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