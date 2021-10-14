قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية سترسل 2.4 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 إلى باكستان اليوم الخميس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للجرعات المرسلة إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى حوالي 18.3 مليون جرعة ، أي أكثر من أي دولة أخرى.

وأشار المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن هويته بحسب صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية- إن الشحنات الأخيرة من مجموعات اللقاحات التي قدمتها شركة فايزر وشركة بيونتيك الألمانية ، من المقرر أن تصل يوم السبت عبر آلية توزيع كوفاكس.

يذكر أن باكستان تلقت 93.6 مليون جرعة على الأقل حتى الآن، بحسب البيانات المتاحة.