معلومات الوزراء: تدشين مجلة دولية تحت عنوان المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم متخذ القرار بمجلس الوزراء، بتعزيز آليات التواصل المجتمعي ووضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لدعم متخذ القرار في القضايا ذات الأولوية خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامة وإتاحة الفرصة للباحثين والخبراء للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في صنع السياسات العامة للدولة.



وفي إطار الحرص على مواكبة متطلبات المجتمع العلمي والأكاديمي والاندماج في منظومة البحث العلمي، فإن المركز بصدد تدشين مجلة دولية تحت عنوان "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر".



وفي هذا الصدد، يعقد المركز الاجتماع الأول لهيئة تحرير المجلة، مساء اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر، عن بُعد، كي يتثنى إصدار المجلة في يناير القادم، ويستعرض الاجتماع مناقشة رؤية وسياسة المجلة مع هيئة التحرير التي تضم نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من مصر وعدد من دول العالم.

وتهدف المجلة إلى بناء قاعدة عريضة من الباحثين والأكاديميين المشاركين مع المركز في مجالات وتخصصات عديدة ومتنوعة، وكذلك دراسة قضايا السياسات العامة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وتشجيع باحثي الماجستير والدكتوراه على نشر أبحاثهم المختلفة، كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على الدرجات العلمية المختلفة، وكذا تشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاث الترقي الخاصة بهم في موضوعات السياسات العامة.

كما تستهدف المجلة إثراء المكتبات المصرية والعربية بالبحوث العلمية المحكَّمة في العديد من مجالات السياسة العامة بما يشمل: السياسات الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والتكنولوجية، والاستراتيجية، ذلك إلى جانب تلبية حاجة الباحثين محليًا وإقليميــًّا وعالمياً لنشر الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتيح الفرصة للعديد من الباحثين والأكاديميين لنشر أبحاثهم بالمجلة.



الجدير بالذكر، أن الأستاذ أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، يتولى رئاسة مجلس إدارة المجلة، وتضم هيئة تحرير كل من أ.د. فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأ.د منى الجرف أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ود. عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وأ.د. سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ومستشار وزير الثقافة لتطوير المنظومة الثقافية، وأ.د. محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وأ.د. الكسندر نيدرميير أستاذ في جامعة بون بالمانيا، وأ.د. بيتر هولمز عضو في مرصد السياسة التجارية في المملكة المتحدة في جامعة Sussex، وأ.د. سوزانا المساح أستاذ مشارك- كلية الادارة- جامعة زايد، وأ.د. أميرة الحداد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكبير الاقتصاديين بالمعهد الألماني للتنمية، والدكتورة هدى يوسف كبير اقتصاديين بالبنك الدولي.



كما تضم الهيئة أيضاً أ.د. فريد النجار أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة بنها ومستشار سابق في البنك الدولي وجامعة الدول العربية، وأ.د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بكلية الأداب- جامعة القاهرة، والسفير محمد توفيق سفير مصر الأسبق بواشنطن، وأ.د. خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات- الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا "القاهرة"، ووزير مفوض د. محمود فتح الله مدير إدارة شئون البيئة ورئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، ود. الشيماء عبد السلام مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد- جامعة بني سويف، وأ.د. هاني الشامي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة- جامعة طنطا، ود. محمد باغة أستاذ إدارة الأعمال والتمويل المساعد بكلية التجارة- جامعة قناة السويس، وأ.د. سمية عبد المولى أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة وإدارة الاعمال– جامعة حلوان، وأ.د. سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات- الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا "الإسكندرية"، وأ.د. أحمد وهبان عميد كلية الدرسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وأ.د. رولف الترSenior Fellow at Hertie School of Governance، وأ.د. حاتم زغلول رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات انوفيشيان وشركة حاتم زغلول أكاديمي، ود. نهال النجار مدرس إدارة الأعمال ومدير مركز التميز في تمكين المرأة، ود. جلال مجيد مستشار أول ب JAFCON Consultants for Productivity Improvements، وأ.د. أيمن البرانسة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الأردن.