اليابان تعتزم التوصية بحصول الذكور بين 10 أعوام و29 عاما على لقاح فايزر

تعتزم وزارة الصحة اليابانية، إصدار توصية بحصول الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و29 عاما، على اللقاح المضاد لمرض "كوفيد -19"، الذي طورته شركة "فايزر"، عملاقة صناعة الأدوية الأمريكية.

وذكرت وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء، اليوم الخميس، أن تلك الخطوة تأتي في الوقت الذي يتم فيه الإبلاغ عن تسجيل حالات نادرة مصابة بالتهاب في عضلة القلب، وآثار جانبية أخرى، بين الشباب الذين حصلوا على اللقاح الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية، "مودرنا".

وتخطط الوزارة لتشجيع الشباب الذين حصلوا على لقاح "مودرنا" خلال الجولة الأولى من التطعيم، على الحصول على جرعات من اللقاح الذي طورته شركة "فايزر" في الجولة الثانية.