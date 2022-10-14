ضبط سيارة محملة بـ10 أطنان أرز شعير تم تجميعها لحجبها بالدلنجات

أعلنت محافظة البحيرة عن جهودها؛ لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وانتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون؛ للتحقق من جودة الأرز المورد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون؛ للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، والقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين حملة بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بمركز الدلنجات، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ10 أطنان أرز شعير تم تجميعها بغرض الحجب عن التداول بالأسواق واحتكار سلعة إستراتيجية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.