وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث الأوضاع في غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صباح اليوم /السبت/ إلى السعودية في إطار زيارة يجريها للمنطقة؛ لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

وكتب بلينكن - في تغريدة عبر موقع "إكس"، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "مع استمرار رحلتي عبر الشرق الأوسط، ساجتمع مع الشركاء السعوديين لمناقشة الأوضاع على الساحة الفلسطينية - الإسرائيلية، والحاجة إلى العمل معا لمنع انتشار الصراع".

وتأتي زيارة الوزير الأمريكي للسعودية عقب جولة واسعة في الشرق الأوسط لبحث الصراع القائم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - في بيان - أن بلينكن التقى، أمس الجمعة، مع ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، في المنامة.

وناقش الوزير الأمريكي وولي العهد البحريني المعارك الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائليبن وأهمية منع اتساع الصراع والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.