متظاهرون يهود في نيويورك يطالبون بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل بسبب العدوان على غزة

طالب متظاهرون يهود في مدينة نيويورك، بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل ردا على عدوانها العسكري في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مظاهرة نظمتها منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام»، المناهضة للصهيونية، حيث وصل المتظاهرون الى منزل السيناتور في الكونجرس تشاك شومر في بروكلين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي، وحملوا لافتة كبيرة كتب عليها «اليهود يقولون أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين»، و«الصهيونية إرهاب»، و«أوقفوا الفصل العنصري الإسرائيلي».

وغردت المنظمة على موقع «أكس» بالقول: «نطالب بإنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة ولن يحدث هذا مرة أخرى اليوم».

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.