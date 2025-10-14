اتحاد الكرة يكرم سيف زاهر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تكريم سيف زاهر، الإعلامي ومقدم البودكاست الخاص بالاتحاد بمناسبة تعيينه عضوا بمجلس الشيوخ.

وكتب اتحاد الكرة في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قام اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، بتكريم الإعلامي الكبير سيف زاهر مقدم برنامج "بيت الكورة" ضمن البودكاست الخاص بالاتحاد بمناسبة تعيينه عضوا بمجلس الشيوخ».

وأضاف البيان: «جاء الاحتفال على هامش قيام سيف زاهر بتصوير حلقتين جديدتين للبرنامج مع كل من خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد الحالي وأحمد شوبير النائب الأسبق لرئيس الاتحاد».