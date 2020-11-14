النمسا: مصادرة 20 مليون يورو من أموال الإخوان تستغل في تمويل الإرهاب

أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، أنه تم مصادرة 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان ومعظمها أصول والباقي أموال سائلة، مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب.

وقال نيهمر -في تصريحات له اليوم السبت- إنه تم ضبط 100 الف يورو كأموال سائلة لدي احد عناصر الجماعة وهي أعلى حصيلة لدى فرد واحد، مشيرا الى أن المحققين يؤكدون وجود صلة قوية بين أصحاب هذه الأموال والأعمال الإرهابية.

وأوضح نيهمر، أن هذه العناصر تخضع للمراقبة والتحقيق منذ أكثر من عام مشيرا إلى إجراء 21 ألف ساعة مراقبة على هذه العناصر كما تم جمع أكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى مزيد من التقييم والفحص.

وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد قامت قبل أيام قليلة بحملة مداهمة على 60 منزلا ومتجرا لجماعة الإخوان في 4 ولايات نمساوية وتم اعتقال 30 شخصا وقدرت الأصول التى تم مصادرتها بشكل مبدئي بنحو 25 مليون يورو.

يشار إلى أن وزارة الداخلية نشرت قوات مكافحة الإرهاب فى مختلف ميادين مدن النمسا تحسبا لهجمات إرهابية جديدة عقب هجوم وسط فيينا، الذي وقع في 2 نوفمبر الجاري وأسفر عن مصرع 4 وإصابة 22 شخصا بعد هجوم بالسلاح الآلي لإرهابي من أصول مقدونية وقد أرداه رجال الشرطة قتيلا على الفور.