مؤسسة زايد توفر 100 نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية بطريقة برايل بمكتبة الأزهر

وفرت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، 100 نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانيّة تم طباعتها بطريقة (برايل) للمكفوفين باللغتين العربية والإنجليزية؛ لوضعها بمكتبة الأزهر الشريف، بهدف وصول رسالة الوثيقة الداعية إلى التسامح والتعاون والعيش المشترك إلى أصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية لمعظم الدول وبمختلف اللغات.



وكانت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اتفقت واللجنة العليا للأخوة الإنسانية على التعاون في توعية أصحاب الهمم بوثيقة الأخوة الإنسانية من خلال ترجمتها إلى لغة (برايل) العربية والإنجليزية للمكفوفين، وتحويلها إلى نصوص مسجلة بلغة الإشارة العربية والإنجليزية المعتمدة للصم.



وجاءت المبادرة من أصحاب الهمم موظفي مؤسسة زايد العليا فئة المكفوفين بترجمة الوثيقة بلغة (برايل) العربية والإنجليزية وطباعة 100 نسخة منها، بهدف وصول رسالة الوثيقة الداعية إلى التسامح والتعاون والعيش المشترك إلى جميع فئات المجتمع ومنهم أصحاب الهمم.



يذكر أنه في فبراير 2019، استضافت دولة الإمارات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالمياً، كما يهدف إلى التصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف، وتزامن المؤتمر مع الزيارة المشتركة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى دولة الإمارات.