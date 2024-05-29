قرار حكومي برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ناقشت اليوم ملف الخبز المدعم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء، أنه «لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ أكثر من 30 عاما».

ونوه أن «سعر الخبز تضاعف عشرات المرات خلال تلك السنوات»، لافتًا إلى أن الأمر حمّل الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة.

وأكمل: «كل هدفنا تقليص الدعم بصورة قليلة، خاصة أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية 1.25 جنيه ويباع بـ5 قروش».

وأشار إلى أن «الدولة تتحمل 120 قرشًا على الرغيف الواحد، مع متوسط 100 مليار رغيف في العام»، مضيفًا: «أكثر من 120 مليار جنيه دعم للخبز، ولذلك لابد من تحريك الخبز لتقليص الدعم».

وأعلن أن «المجلس اتخذ قرارًا برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من الشهر المقبل».