إعلام عبري: حرب غزة ستكلف إسرائيل 70 مليار دولار خلال 2025

صرح محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، اليوم الخميس، بأن الحرب على غزة، ستكلف ميزانية بلاده نحو 70 مليار دولار في عام 2025.

ونقلت صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، عن يارون، أنه «بحلول عام 2025، ستكلف الحرب الدائرة في قطاع غزة إسرائيل، نحو 250 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 70 مليار دولار».

وأوضحت الصحيفة الاقتصادية التابعة لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أنه «تم تقدير هذا المبلغ على أساس خسارة ضريبية تقدر بنحو 40 مليار شيكل، ونفقات الحرب مثل أيام الاحتياط والذخيرة والمساعدات المدنية».

وشدد يارون، على أنه «لا يمكن إعطاء شيك مفتوح بشأن مسألة الإنفاق الأمني وخاصة خلال فترة الحرب»، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على موازنة «غير مسبوقة» لعام 2024 بقيمة 8 مليارات دولار؛ لتلبية احتياجات الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الأول الماضي.

وكشفت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن فاتورة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور 7 أشهر، بلغت نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).