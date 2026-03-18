أمريكا تفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرات من 12 دولة إضافية تقديم ضمان مالي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها ستضيف 12 دولة إلى قائمة موسعة من الدول التي يلزم مواطنوها بتقديم ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار عند التقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

واعتبارا من 2 أبريل المقبل، سيطلب من حاملي جوازات سفر كمبوديا، وإثيوبيا، وجورجيا، وجرينادا، وليسوتو، وموريشيوس، ومنغوليا، وموزمبيق، ونيكاراجوا، وبابوا غينيا الجديدة، وسيشيل، وتونس، دفع هذا الضمان المالي، على أن يتم استرداده في حال رفض طلب التأشيرة، أو في حال الموافقة عليه والتزام الشخص بشروط التأشيرة.

وجاء ذلك وفقا لإشعار نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبعد 2 أبريل المقبل، سيرتفع عدد الدول التي يخضع مواطنوها لهذا الإجراء إلى 50 دولة، وهو الشرط الذي فرضته إدارة ترامب العام الماضي، في إطار تشديد الإجراءات على تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرات، وبشكل أوسع للحد من الهجرة غير الشرعية.

وبموجب هذا البرنامج، يتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرات من دول محددة، والتي يقع الكثير منها في أفريقيا، والتي لديها معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة، تقديم ضمان مالي يتراوح بين خمسة آلاف دولار وعشرة آلاف دولار و15 ألف دولار، حسب ظروف كل حالة وتقدير الموظف القنصلي المسئول عن معالجة الطلب.