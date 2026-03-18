حلف الناتو يعزز الدفاعات الجوية في تركيا بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية

يعمل حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تعزيز الدفاعات الجوية في تركيا ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية المستمرة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء في قاعدة إنجرليك التابعة لحلف الناتو، إنه سيتم نشر نظام دفاع صاروخي إضافي من طراز باتريوت في مدينة أضنة بجنوب تركيا.

ومن المقرر أن يتم نقل النظام من القاعدة الأمريكية في رامشتاين بغرب ألمانيا.

وقال متحدث باسم الناتو، إن النظام يوفر "قدرة إضافية لتعزيز الموقف الدفاعي للناتو ضد أي تهديد محتمل".

ويكمل هذا النظام نظامين آخرين في تركيا، أحدهما نظام أقامته إسبانيا في البلاد لأكثر من عقد من الزمن.

ومنذ بدء الصراع الإيراني في نهاية فبراير الماضي، اعترض نظام دفاعي تابع لحلف الناتو ثلاثة صواريخ أطلقت من إيران على الحدود الجنوبية لتركيا، وكان آخرها يوم الجمعة.