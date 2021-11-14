 صورا منزل أردوغان.. إسرائيل: الزوجان الموقوفان في تركيا بريئان وجدا نفسيهما في موقف معقد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صورا منزل أردوغان.. إسرائيل: الزوجان الموقوفان في تركيا بريئان وجدا نفسيهما في موقف معقد

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 1:29 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 1:29 م

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن الزوجين اللذين جرى اعتقالهما في تركيا "بريئان وجدا نفسيهما في موقف معقد".

وقال بينيت في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته :"الحديث يدور عن مواطنين بريئين وجدا نفسيهما عن طريق الخطأ في موقف معقد. لقد تحدثت أمس مع أفراد عائلتهما، ونحن نبذل كل ما بوسعنا من جهود لإيجاد حل لهذه الموضوع.. ولا يمكن التفصيل أكثر من ذلك حاليا".

وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت أنه تم اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا على خلفية ما تردد عن قيامهما بتصوير منزل يخص الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان الزوجان سافرا إلى تركيا للاحتفال بمناسبة عيد ميلاد، وأقاما بأحد فنادق مدينة إسطنبول.

ويحظر عموما في تركيا التقاط صور لمواقع عسكرية أو أمنية بدون تصريح.


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