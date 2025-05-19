رئيس الوزراء الإسباني يطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن

طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن»، كما اتخذت الدول الأوروبية قرارًا باستبعاد روسيا من المسابقة، عقب حربها مع أوكرانيا في 2022، وذلك «لمنع ازدواجية المعايير».

وقال خلال مشاركته ضمن فعاليات الحفل الختامي لمؤسسة «القطاعات الثقافية والإبداعية في إسبانيا»، اليوم الاثنين: «إذا لم تشارك روسيا في مسابقة الأغنية الأوروبية هذا الأسبوع، فلا ينبغي لإسرائيل أن تفعل ذلك أيضًا».

ودعا خلال كلمته إلى إنهاء الحرب سواء في أوكرانيا أو غزة، مطالبًا المجتمع الثقافي بالدفاع عن مجموعة من القيم، ومنها: الديمقراطية، وحقوق الإنسان.

والأسبوع قبل الماضي، وقّع اثنان وسبعون متسابقاً سابقاً في «يوروفيجن»، رسالة مفتوحة يطالبون فيها بمنع إسرائيل وهيئة البث العام (كان) من المشاركة في مسابقة هذا العام.

الرسالة، التي اطلعت عليها صحيفة «إندبندنت»، موجهة إلى اتحاد البث الأوروبي، الجهة المنظمة لمسابقة «يوروفيجن»، وتتطرق إلى الضجة التي أحاطت بمسابقة العام الماضي في السويد، والتي أدت إلى «أكثر الأحداث تسييساً وفوضى وإزعاجاً في تاريخ المسابقة».

وتتهم الرسالة هيئة البث العام (كان) «بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، ونظام الفصل العنصري والاحتلال العسكري المستمر منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني بأكمله».

ومن بين الموقعين على الرسالة المتسابقة البريطانية لعام 2023 ماي مولر، وبطل أيرلندا لعام 1994 تشارلي ماكجيتيجان، والمغني البرتغالي فرناندو توردو.

وتنص الرسالة على أنه «بمواصلة تمثيل دولة إسرائيل، يُطبّع اتحاد البث الأوروبي مع جرائمها ويُبرئها».

وتابعت: «قد أثبت الاتحاد قدرته على اتخاذ إجراءات، كما حدث في عام 2022، حين طرد روسيا من المسابقة. لا نقبل هذه الازدواجية في المعايير تجاه إسرائيل...».

وشهدت مسابقة «يوروفيجن» لعام 2024 جدلاً واسعاً بسبب مشاركة إسرائيل في المسابقة وسط هجماتها المستمرة على غزة.

واتهم بعض النقاد اتحاد البث الأوروبي «بالنفاق» لرفضه استبعاد إسرائيل من المسابقة، بعد أن سبق واستبعد روسيا في عام 2022 عقب الحرب مع أوكرانيا.