أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء الاثنين، مرسومًا دستوريًا يقضي بتعيين د. كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ، رئيسًا لمجلس الوزراء.

وظل منصب رئيس الوزراء في السودان شاغرًا منذ استقالة الدكتور عبدالله حمدوك، قبل نحو أربعة سنوات، مما زاد من تعقيد الأوضاع في البلاد.

ويواجه رئيس الوزراء المرتقب عددًا من الملفات المعقدة، في وقت تشهد فيه البلاد تطورات سياسية واقتصادية متسارعة.

وُلد الدكتور كامل إدريس، في قرية الزورات شمال دنقلا، والتي تقع في شمال السودان، وهو ينتمي إلى مجتمع النوبة. عُرف بإسهاماته القيمة في مجالات الملكية الفكرية، حيث شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وأمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف).

حصل إدريس على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة، كما نال ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم. وبعد ذلك، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف بسويسرا.

وتتميز مسيرته الأكاديمية أيضاً بعدد من الشهادات في القانون والعلوم السياسية والشئون الدولية والمالية من معاهد عليا للدراسات الدولية في جنيف.

عمل كامل إدريس أستاذاً في الفلسفة والقضاء بجامعة القاهرة، وأستاذاً في القضاء بجامعة أوهايو، وأستاذاً في القانون الدولي وفي قانون الملكية الفكرية بجامعة الخرطوم. كما تم تعيينه أستاذاً فخرياً للقانون بجامعة بكين.

ويُعتبر إدريس شخصية محورية في الدبلوماسية السودانية، حيث توسط بين الفرقاء في الأزمات الحادة التي شهدتها البلاد، كما مثّل السودان في مؤتمرات دولية وإقليمية عديدة، وألقى محاضرات في مواضيع أكاديمية متقدمة.