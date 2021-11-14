الأرصاد: تكرار تساقط الأمطار الغزيرة وحبات البرد بأسوان غير وارد الأيام الجارية

شاكر: منخفض السودان الموسمي ومنخفض في طبقات الجو العليا أبرز أسباب اضطراب الطقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سبب تساقط الأمطار بشكل غزير بأسوان يرجع إلى امتداد منخفض السودان الموسمي بالتزامن مع وجود منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة على ارتفاع 5 كم من سطح الأرض ما أدى إلى تكون السحب الرعدية.

وأضافت شاكر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن أسوان شهدت تساقط الأمطار الغزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، مؤكدة عدم وجود فرص تكرار الأمر خلال الأيام الجارية، باستثناء سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية خلال الأيام المقبلة.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، أنه لا يوجد فرصة لتساقط اي ثلوج على أي محافظة خلال الأسبوع الجاري، ولكن وارد أن يحدث ذلك في حالات الطقس غير المستقر خلال فترات مقبلة.