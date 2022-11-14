 بوتين يوقع مرسوما ينظم خدمة الأجانب في الجيش الروسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يوقع مرسوما ينظم خدمة الأجانب في الجيش الروسي

وكالات:
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 6:00 م | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 6:00 م

جرى الرئيس فلاديمير بوتين تعديلات على اللائحة الخاصة بإجراءات الخدمة العسكرية، يسمح بموجبها للمواطنين الأجانب بالخدمة في القوات المسلحة الروسية.

نشر الكرملين المرسوم الرئاسي عبر شبكة الإنترنيت في بوابة المعلومات القانونية.

ويحدد المرسوم إجراءات الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية وقت السلم، للمواطنين الروس من حملة الجنسيات الأجنبية، والإقامات الدائمة أو المؤقتة في دول أجنبية، وكذلك المواطنين الأجانب، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

يذكر أن الرئيس بوتين وقع مرسوما سابقا سمح بموجبه للمواطنين الأجانب ذوي عقود الخدمة العسكرية بالحصول على الجنسية الروسية، ومنح الحق ذاته لأزواجهم وآبائهم وأبنائهم.

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