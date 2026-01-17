أعرب الملحن عمرو مصطفى عن سعادته الكبيرة بتواجده لأول مرة في حفل Joy Awards، الذي وصفه بأنه يشبه حفل الأوسكار في العالم العربي، موجّهًا الشكر للمملكة العربية السعودية على إقامة هذا الحدث المميز، قائلًا: «ده شيء يشرفنا».

وأشار عمرو مصطفى إلى نجاح أغنيته «بعتيني ليه»، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء ببركة الله، مضيفًا: «Joy Awards حدث عالمي وفرحان إن عندنا قوة نعمة نفرضها على العالم كله».

كما أشاد عمرو مصطفى بالمستشار تركي آل الشيخ، واصفًا إياه بأنه «أكثر شخص طموح شوفته في حياتي».

ويشهد الحفل تكريم وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني، والملحن عمرو مصطفى، بالإضافة إلى الفنانة الإماراتية أحلام، والممثل الأمريكي فوريست ويتكر، والممثلة وعارضة الأزياء البريطانية ميلي بوبي براون، والممثل والمنتج الأمريكي جيرمي رينر، والمخرج الكويتي أحمد الدوغجي، ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، ومقدم البرامج السعودي صالح العريض.