محكمة سيرلانكية تأمر بتسليم جثث 84 بحارا لسفارة إيران

ذكرت وسائل إعلان محلية، ‌اليوم الأربعاء، أن محكمة سريلانكية أمرت بتسليم جثث 84 بحارا ⁠قتلوا في هجوم على سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل الدولة الجزرية الأسبوع الماضي إلى السفارة الإيرانية.

وأصيبت السفينة ‌الحربية (دينا) ⁠بطوربيد من غواصة أمريكية في المحيط الهندي أثناء ⁠عودتها من تدريبات بحرية نظمتها الهند، في ⁠خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية ⁠على إيران، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الأمريكية إغراق السفينة الحربية "آيريس دينا" في المحيط الهندي على بعد حوالي 19 ميلاً بحرياً من مدينة جالي الساحلية جنوب سريلانكا، ما أودى بحياة عشرات البحارة وتوسيع نطاق ملاحقة واشنطن للبحرية الإيرانية بشكل كبير.

وتأتي ضربات الولايات المتحدة على هذه السفن الحربية في إطار الحرب على إيران التي انطلقت بمشاركة إسرائيل في 28 فبراير.

وبدأت سريلانكا في إنزال 208 من أفراد طاقم سفينة إيرانية ثانية، وهي سفينة الإمداد البحرية "آيريس بوشيهر"، التي علقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا، لكن خارج حدودها البحرية.

وقال رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي إن بلاده تتحمل "مسئولية إنسانية" لاستقبال الطاقم.

ويُعدّ استهداف الغواصة "دينا" بطوربيد - والذي وصفه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأنه "موت هادئ" - أول عمل من نوعه تقوم به الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، ودليلاً واضحاً على اتساع النطاق الجغرافي للصراع الإيراني.



