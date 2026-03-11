مسئول كوري جنوبي: وضعية الردع ضد كوريا الشمالية لن تتأثر بغض النظر عن النقل المحتمل لأصول عسكرية أمريكية

قال مسؤول بالرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن وضعية الردع ضد كوريا الشمالية لن تتأثر بغض النظر عن النقل المحتمل لأصول عسكرية يمتلكها الجيش الأمريكي متمركزة في كوريا الجنوبية ، وذلك في ظل تقارير إعلامية تفيد بأن القوات الأمريكية في كوريا نقلت بعض أصول الدفاع الجوي إلى خارج شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المسؤول القول " في ضوء مستوى قدراتنا العسكرية وإنفاقنا العسكري وقدرة قطاعنا الدفاعي ومعنويات جنودنا، لا توجد مشكلة بشأن الردع ضد كوريا الشمالية بغض النظر عن ما إذا كان سيتم نقل بعض أصول القوات الأمريكية في كوريا إلى الخارج".

وأضاف المسؤول أن كوريا الجنوبية وأمريكا تواصلان التنسيق المقرب للحفاظ على وضعية دفاعية مشتركة قوية.