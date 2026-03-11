مقتل 6 في حريق بحافلة سويسرية بعد إضرام أحد الركاب النار في نفسه

لقي ستة أشخاص على الأقل حفتهم وأصيب ثلاثة آخرون في حريق ​شب في حافلة أمس الثلاثاء في ‌بلدة صغيرة غرب سويسرا، في ما قالت الشرطة إنه قد يكون عملا متعمدا بعد ورود تقارير ​تفيد بأن أحد الركاب أشعل النار ​في نفسه.

وقالت الشرطة إن النيران اشتعلت في ⁠الحافلة على طريق في كيرتسرس، وهي ​بلدة في مقاطعة فريبورج على بعد حوالي ​20 كيلومترا من العاصمة بيرن، وفقا لوكالة رويترز.

وقال فريدريك بابو المتحدث باسم شرطة فريبورج "في هذه المرحلة، لدينا عناصر تشير إلى ​عمل متعمد من قبل شخص كان داخل ​الحافلة".

وقالت كريستا بيلمان وهي متحدثة أخرى باسم الشرطة المحلية، ‌إن ⁠المحققين ينظرون في تقارير تفيد بأن شخصا ما سكب الوقود على نفسه. وأضافت في مؤتمر صحفي أنه من السابق لأوانه القول ​إن الحادث ​له صلة ⁠بالإرهاب.

وذكرت الشرطة أن ثلاثة مصابين نُقلوا إلى المستشفى. وتلقى شخصان ​آخران الرعاية الطبية، لكن لم يحتاجا ​إلى ⁠دخول المستشفى.

وأفادت إحدى وسائل الإعلام السويسرية بأنها اطلعت على مقطع فيديو تم تصويره في الموقع، ⁠يقول ​فيه أحد المصابين "أضرم رجل ​النار في نفسه. سكب البنزين على نفسه ثم أشعل ​النار".