مقتل 6 في حريق بحافلة سويسرية بعد إضرام أحد الركاب النار في نفسه

لقي ستة أشخاص على الأقل حفتهم وأصيب ثلاثة آخرون في حريق شب في حافلة أمس الثلاثاء في بلدة صغيرة غرب سويسرا، في ما قالت الشرطة إنه قد يكون عملا متعمدا بعد ورود تقارير تفيد بأن أحد الركاب أشعل النار في نفسه.
وقالت الشرطة إن النيران اشتعلت في الحافلة على طريق في كيرتسرس، وهي بلدة في مقاطعة فريبورج على بعد حوالي 20 كيلومترا من العاصمة بيرن، وفقا لوكالة رويترز.
وقال فريدريك بابو المتحدث باسم شرطة فريبورج "في هذه المرحلة، لدينا عناصر تشير إلى عمل متعمد من قبل شخص كان داخل الحافلة".
وقالت كريستا بيلمان وهي متحدثة أخرى باسم الشرطة المحلية، إن المحققين ينظرون في تقارير تفيد بأن شخصا ما سكب الوقود على نفسه. وأضافت في مؤتمر صحفي أنه من السابق لأوانه القول إن الحادث له صلة بالإرهاب.
وذكرت الشرطة أن ثلاثة مصابين نُقلوا إلى المستشفى. وتلقى شخصان آخران الرعاية الطبية، لكن لم يحتاجا إلى دخول المستشفى.
وأفادت إحدى وسائل الإعلام السويسرية بأنها اطلعت على مقطع فيديو تم تصويره في الموقع، يقول فيه أحد المصابين "أضرم رجل النار في نفسه. سكب البنزين على نفسه ثم أشعل النار".