القسام تعلن مقتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 دبابة وآلية

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية أن مقاتليها تمكنوا منذ صباح اليوم الثلاثاء، من الإجهاز على 9 جنود للاحتلال الإسرائيلي، وتدمير 22 من الدبابات والآليات كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل بقطاع غزة، بحسب ما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت القسام إنها استهدفت مجددا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم".

ويأتي ذلك بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ39، حيث تعرض شمال القطاع على مدار الليلة الماضية لأحزمة نارية من الطيران الحربي والقصف المدفعي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 11 ألفا و320 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان: "بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، و51 صحفيا".

وأوضح أن "عدد الإصابات بلغ 29200 إصابة، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء".

وتحدث المكتب عن "3600 مفقود، منهم 1755 طفلاً لازالوا تحت الأنقاض".