سامح شكري يبحث هاتفيا مع نظيره التركي إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، مع نظيره المصري سامح شكري إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجاءت مباحثات فيدان وشكري خلال اتصال هاتفي، وفق مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

كما تبادل الوزيران الآراء حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لمتابعة القرارات الصادرة عن قمة الرياض العربية الإسلامية أول أمس السبت.

واستضافت العاصمة السعودية الرياض، يوم السبت الماضي، قمة إسلامية وعربية، دعا خلالها القادة المشاركون إلى وقف فوري للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي جاءت ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، وشملت هجمات صاروخية واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بالمذبحة، وإلغى زيارة كان مقررة لإسرائيل وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال".