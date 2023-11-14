قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار السجائر يرجع إلى عدم تغيير «الهرم التوزيعي»، مشيرًا إلى أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، لو لم تُحل تلك المشكلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن «المشكلة تكمن في الحلقة الوسيطة، والتاجر الجشع الذي يحجز البصاعة ويعطش السوق»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أهمية تغيير الهرم التوزيعي وعدم توزيع السجائر على المتعهد أو الوكيل، مقترحًا أن تكون التغطية مباشرة لمحطات الوقود والمراكز التجارية المعروفة، لمنع فرض تكلفة إضافية على سعر السجائر.

ودق ناقوس الخطر بشأن خروج الشركة اليابانية من السوق، إذا لم يتم عمل عقد تشغيل تصنيع لها، منوهًا أنه تلقى خطابًا وصفه بـ«شديد اللهجة» من السفير الياباني.

وأكمل: «مينفعش الاحتكار يكون لشركة واحدة فقط لا غير، السفير الياباني أرسل لي خطابا شديد اللهجة، قال لي أنا هطلع من مصر، أنا غيور على أي استثمار فيها ومينفعش اللي بيحصل ده»، وفقًا لوصفه.

https://fb.watch/ojBrVGwbmn/?mibextid=i76BS0