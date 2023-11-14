شولتس يصف اتهامات أردوغان لإسرائيل بالعبثية

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس، عن دولة الاحتلال في وجه تهجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليها.

وكان أردوغان اتهم الكيان الصهيوني بـ"الفاشية" بسبب هجومها على قطاع غزة، وشكك في حق دولة الاحتلال في الوجود.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال شولتس في برلين، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عن هذا الموضوع إن إسرائيل دولة ديمقراطية، ولها كل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة "منظمة حماس الإرهابية"، بحسب ادعائه.

وأضاف شولتس، مدافعا عن الإجراء العسكري الذي تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، أن إسرائيل دولة "تشعر بأنها ملتزمة حيال حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتصرف في الأعمال التي تقوم بها وفقا لذلك"، بحسب وصفه.

وتابع شولتس: "ولذلك فإن الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل في هذا الشأن عبثية، ولا يمكن أن يكون هناك أي شك في هذا"، بحسب زعمه.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي يعتزم زيارة برلين يوم الجمعة المقبل، حيث كان شولتس وجه إليه الدعوة بعد إعادة انتخابه رئيسا لتركيا في مايو الماضي.

ويعتزم شولتس وأردوغان حضور مأدبة عشاء في برلين، وقبل ذلك سيعقد أردوغان لقاء مع نظيره الألماني فرانك- فالتر شتاينماير.

وكان الرئيس التركي، اتخذ من الصراع الدائر بين دولة الاحتلال وحركة حماس موقفا مغايرا لموقف بقية زعماء الدول الـ30 الأخرى الشريكة لتركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث وصف أردوغان حركة حماس بأنها "منظمة تحرر" فيما وصف الكيان الصهيوني بأنه دولة إرهابية.

وفي المقابل، قال شولتس إن "حماس عبارة عن منظمة إرهابية، وإسرائيل لها كل الحق في أن تدافع عن نفسها في مواجهة حماس، وفي أن تهاجم هؤلاء الذين يعملون كمقاتلين لحماس في غزة"، بحسب ادعائه.

وأشار إلى أنه ليس هناك شك في أن إسرائيل دولة ديمقراطية، "ونحن سنؤكد في كل محادثة وكل فرصة أن هذه هي وجهة نظرنا للأمور"، بحسب زعمه.