إضراب شامل حدادا على الشهداء الفسطينيين السبعة في طولكرم

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أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، لجميع مناحي الحياة، حدادا على أرواح الشهداء في طولكرم بالضفة الغربية.

واستشهد سبعة قتلى فلسطينيين اليوم خلال عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم شمالي الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ، حاصرت قوات الاحتلال مخيم طولكرم عبر نشر دورياتها الراجلة والمحمولة على جميع مداخله، إضافة إلى أحياء مدينة طولكرم المؤدية إلى المخيم.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أعلن منع التجول في مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به من المدينة، وألقى منشورات تهديد ما أدى إلى اندلاع مواجهات أدت إلى سبعة شهداء و12 جريحا.