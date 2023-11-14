قضت محكمة النقض بتأييد حكم الجنايات بالسجن لمدة 3 سنوات على متهم بهتك عرض طفلة في سن 17 عاما بمنطقة الطالبية جنوب محافظة الجيزة، إثر علاقة عاطفية بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل السيد الكناني، وعضوية المستشار عصمت عبد المعوض عدلي، والمستشار مجدي عبد الحميد تركي، وأمانة سر عماد محمد وعلي ناصر، في الطعن رقم 18823 لسنة 92 قضائية.

• حكم الجنايات والتحقيقات

وبتاريخ 24 يوليو 2022 قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم "مصطفى.إ" بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية رقم 919 لسنة 2022 كلى جنوب الجيزة.

كشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عندما تقدم والد المجني عليها ببلاغ يفيد بتغيب ابنته "م" التي تبلغ من العمر 17 عاما ويتهم فيه المتهم مصطفى.إ بتحريض ابنته على الهرب من مسكنها.

وجاءت تحريات المباحث التي قام بها النقيب محمد حبيب معاون مباحث قسم شرطة الطالبية تؤكد على وجود علاقة عاطفية بين المتهم وبين نجلة المبلغ حيث تطورت إلى علاقة جنسية، كما قامت الأخيرة بترك منزلها عدة مرات والتوجه إلى المتهم الذي قام بمواقعتها جنسيًا بمسكنه وتم ذلك برضاء المجني عليها.

وبسؤال المجني عليها في تحقيقات النيابة أقرت بوجود علاقة عاطفية بينها وبين المتهم وفي نهاية عام 2021 تطورت العلاقة بينهم لعلاقة جنسية إذ ترددت عليه في مسكنه عدة مرات وكانت تبلغ من العمر حينها 17 عاما واعداً إياها بالزواج.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن استغل حداثة سنها وأوهمها بالزواج؛ فعاشرها معاشرة الأزواج، مشيرة إلى أنه يتعين إدانته عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية، ومعاقبته عملاً بالمادة 269/1 عقوبات والمواد أرقام 2،116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.