المنتخب بالأحمر أمام كاب فيردي بتصيفات أمم إفريقيا

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عقد مساء اليوم، الخميس، الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره كاب فيردي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

المنتخب الوطني يحل ضيفًا على كاب فيري في السادسة من مساء غدٍ، الجمعة، في الملعب الوطني للرأس الأخضر.

وأسفر الاجتماع عن إرتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب كاب فيردي الطاقم الأزرق .

حضر الاجتماع الفني ممثلاً عن منتخب مصر مينا سامح إداري الفريق و عبدالله سيد مدير المهمات.

ويتصدر المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12، بعد مرور 4 جولات، يليه منتخب بوتسوانا برصيد 6 نقاط، ثم كاب فيردي وموريتانيا على الترتيب برصيد 3 نقاط.