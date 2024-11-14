مصدر للشروق: كولر يستقر على صفقات الاهلي في الانتقالات الشتوية

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي، على المراكز التي يريد تدعيمها خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، استعدادا لدعم الفريق لباقي مباريات دوري ابطال افريقيا والدوري، بالاضافة الى كأس العالم للاندية التي سيخوضها الفريق في الولايات المتحدة الامريكية الصيف المقبل.

ويعول المدير الفني على فترة الانتقالات المقبلة لسد احتياجات الفريق الفنية، في ظل ضيق الوقت الذي يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم لقيد الصفقات الجديدة قبل المونديال، حيث حدد اول 10 ايام من شهر يونيو.

واخطر كولر محمد رمضان المدير الرياضي بحاجة الفريق لضم 3 مراكز مبدئيا، وهم مهاجم اخر اجنبي ، وجناح اجنبي ومدافع محلي، طالبا ان تعرض عليه ادارة التعاقدات والكشافين الاسماء المرشحة في هذه المراكز.

واكد مصدر مسئول ل " الشروق" ان اللجنة التي يرأسها هاني رمزي، رشحت 7 مهاجمين اجانب لعرضهم على المدير الفني، و 3 اجنحة اجانب ايضا لعرضها على المدير الفني.

كما رشحت اللجنة ثنائي دفاع نادي زد محمد اسماعيل ومصطفى العش، ومحمد ربيعة مدافع سموحة والمنضم حديثا للمنتخب الوطني، واحمد كالوشا مدافع انبي.