جامعة بني سويف ضمن أفضل 500 جامعة عالميا في العلوم البيطرية والصيدلانية والزراعية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، أن الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة عالميا، حيث حققت المرتبة 151-200 عالميا في العلوم البيطرية، والمرتبة 301 - 400 عالميا في العلوم الصيدلانية، وحققت المرتبة 401-500 عالميا في العلوم الزراعية، وذلك وفقاً لتصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية "Global Ranking of Academic Subjects.GRAS" لعام 2024.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية يعتمد على عدد من المؤشرات لقياس الأداء، وهي عدد الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول المؤثرة "Q1"، تأثير الاقتباس CNCI ويعتمد على نسبة الاستشهادات بالمقالات المنشورة في موضوع ما إلى متوسط عدد الاستشهادات في هذا الموضوع، مستوى التعاون الدولي "International Collaboration"، عدد المقالات المنشورة في أفضل المجلات في التخصص الأكاديمي "TOP" والجوائز الهامة التي حصل عليها الباحثون بالكلية "AWARDS".

وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، إلى أن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع للإجراءات الإيجابية خلال الفترة الماضية، أهمها دعم البحث العلمي للجامعة ودعم الباحثين، والتدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعة من تحفيز للباحثين بكل الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المتميزة، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.