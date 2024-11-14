إنجلترا تثأر من اليونان بثلاثة وتستعيد صدارة مجموعتها بدوري الأمم

فاز المنتخب الإنجليزي على مستضيفه اليوناني بنتيجة 0-3، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، على ملعب كارايسكاكيس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تقدم منتخب الأسود الثلاثة عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة 7 من عمر المباراة، قبل أن يضيف أوديسياس فلاشوديموس الهدف الثاني للإنجليزي بالخطأ في مرماه بعد تصويبة من جود بيلينجهام مع الدقيقة 78، ثم اختتم كورتيس جونز ثلاثية إنجلترا في الدقيقة 83.

بهذا الفوز استعادت إنجلترا صدارة المجموعة الثانية من التصنيف الثاني برصيد 12نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة أمام اليونان صاحبة المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

يذكر إن إنجلترا خسرت مباراة الجولة الثالثة أمام اليونان في لندن، خلال فترة التوقف الماضية في أكتوبر.