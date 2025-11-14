يديعوت أحرونوت: قلق إسرائيلي من مسار أمريكي جديد بشأن إقامة دولة فلسطين

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، إن إسرائيل تشعر بقلق إزاء مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن، يتضمن مسارا جديدا بشأن إقامة دولة فلسطين.

وحتى اليوم، لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، خلافا لـ160 دولة عضو بالأمم المتحدة من أصل 193 دولة.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" (يمين وسط)، بأن واشنطن تسعى للتصويت في مجلس الأمن لصالح خطتها بقطاع غزة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأشارت إلى أن المسودة الأمريكية تتضمن مسارا موثوقا نحو إقامة دولة فلسطين، ومن المقرر أن تطرح على مجلس الأمن للتصويت الاثنين، مع احتمال تأجيله "إذا لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء".

كما أوضحت أن الدبلوماسيين الأمريكيين يرجحون تأييد جميع أعضاء مجلس الأمن لمشروعهم، بينما ستمتنع روسيا والصين عن التصويت.

ورغم الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، لفتت الصحيفة إلى أن واشنطن "ستقيم حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش مزدهر".

الصحيفة نقلت عن مسئولين إسرائيليين، لم تسمهم، قولهم إن المسودة الجديدة تتضمن بنودا غير مريحة لإسرائيل، بما في ذلك صياغة تتعلق بمسار إقامة دولة فلسطين.

لكن المسئولين الإسرائيليين ذاتهم، رأوا أن المسودة لا تتعارض مع النص الأصلي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وفق المصدر ذاته.

واستعرضت الصحيفة أبرز النقاط بالمقترح الأمريكي الذي يدعو إلى الالتزام ببنود خطة ترامب بما في ذلك وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

ومن بين البنود أيضا، وفق الصحيفة "صياغة موسعة بشأن تقرير المصير الفلسطيني، وبعد تقدم عملية إعادة إعمار غزة، قد تتحقق الشروط اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

كما يتضمن المقترح أن "الولايات المتحدة ستجري حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".

كما سيتم استبدال مصطلح "الحكومة الانتقالية" في النص الأصلي بـ "المديرية الانتقالية"، ما يشير إلى تقليص الصلاحيات.

في السياق، قالت الصحيفة إن روسيا قدمت الليلة الماضية مسودتها الخاصة، التي وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها "سيئة"، دون تفاصيل بشأنها، بينما رجحت عدم إقرارها.

وبشأن قوة الاستقرار الدولية، قالت الصحيفة إن إندونيسيا وأذربيجان هما الدولتان الوحيدتان اللتان فكرتا بالمشاركة، بينما تضغط واشنطن على دول أخرى لم تسمها، للانضمام.

وأشارت إلى أن واشنطن تسعى لتدريب جنود أجانب في الدول المجاورة لإسرائيل، كما تعد مسودة تفويض القوة، تتضمن أحكاما مثل قواعد الاشتباك.

وأوقف اتفاق وقف النار إبادة إسرائيلية بغزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

لكن إسرائيل تخرق يوميا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر الماضي، ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين، بينما أعلنت حماس التزامها المطلق بالبنود، ودعت إلى إلزام تل أبيب بتطبيقها.