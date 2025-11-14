مقتل 15شخصا جراء حريق بمنشأة للمتقاعدين في البوسنة

ذكرت السلطات اليوم الجمعة، أن كابل كهرباء محملا فوق طاقته تسبب في نشوب حريق مميت الأسبوع الماضي في منشأة للمتقاعدين في البوسنة، فيما أعلن الأطباء أن عدد القتلى ارتفع إلى 15 شخصا.

ووجد تحقيق أن كابل الكهرباء من جهاز لاسلكي يستخدمه أحد سكان المنشأة كان عالقا بين سرير ذلك الشحص والحائط، ما أدى إلى حدوث ماس كهربائي ونشوب الحريق مساء يوم الرابع من نوفمبر.

وأسفر الحريق الذي نشب في الطابق السابع من دار للمتقاعدين في بلدة توزلا بشمال شرق البلاد عن مقتل 11 شخصا في ذلك اليوم وإصابة 30 آخرين.

وتوفي أربعة أشخاص آخرون في مستشفى توزلا منذ ذلك الحين، بما في ذلك اثنان الأسبوع الماضي واثنان آخران في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكره أطباء اليوم الجمعة.

وتعهدت السلطات اليوم الجمعة باستمرار التحقيق لتحديد ما إذا كان هناك أي إهمال أو سهو وسط انتقادات عامة.