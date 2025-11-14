ألمانيا تؤكد أهمية قمة العشرين حتى بدون حضور الرئيسين الأمريكي والصيني

قال ناطق باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، إن المستشار فريدريش ميرتس سوف يشارك في قمة مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، رغم عدم حضور قادة آخرين.

وأضاف المتحدث شتيفان ماير اليوم، أن القمة -التي تجمع قادة الاقتصادات الصناعية الرائدة والناشئة في العالم- لاتزال "منتدى مهم متعدد الأطراف للتنسيق بالنسبة لألمانيا".

وجاءت التصريحات قبل قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج المقررة الأسبوع المقبل التي لن يشارك فيها رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وتريد الحكومة الألمانية الإبقاء على دورة مجموعة العشرين كنوع من أنواع الاستجابة للأزمات وللعمل على حلول عالمية مشتركة، من أجل، مثلا، التعاون الاقتصادي.

وقال ماير: "هذا مفيد للغاية في أوقات مثل تلك عندما تقام قمة مجموعة العشرين في بيئة دولية صعبة للغاية".