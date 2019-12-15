 عضو ديمقراطي بـ«النواب الأمريكي» يدرس التحول لعضوية الحزب الجمهوري - بوابة الشروق
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عضو ديمقراطي بـ«النواب الأمريكي» يدرس التحول لعضوية الحزب الجمهوري

(د ب أ)
نشر فى : السبت 14 ديسمبر 2019 - 11:58 م | آخر تحديث : السبت 14 ديسمبر 2019 - 11:58 م

ذكرت وسائل إعلام أمريكية ، اليوم السبت، أن جيف فان درو، العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي، قد يتخلى عن حزبه ويتحول إلى عضوية الحزب الجمهوري وأنه يمكن أن يعلن عن ذلك بحلول الأسبوع المقبل.

وأفادت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء بأن فان درو تحدث مع مستشارين بارزين للرئيس دونالد ترامب بشأن ضمان دعم الرئيس للتحول إلى الحزب الجمهوري.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب شخصيا حث فان درو على تغيير انتمائه الحزبي.

ونقلت الصحيفة عن عضو جمهوري مطلع أن هناك محادثات مكثفة بين فان درو ومستشارين كبار لترامب بشأن هذه المسألة.

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