توقع معهد بحوث التوظيف الألماني "آي إيه بي"، أن يتسبب كل أسبوع من الإغلاق في ألمانيا في محو حوالي 3.5 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؟

وقال الباحث في المعهد، إنتسو فيبر، اليوم الاثنين إن الموافقة الوشيكة على لقاح مضاد فيروس كورونا من شأنها أن تشير إلى أصحاب العمل بأن نهاية الأزمة باتت وشيكة.

وأضاف فيبر: "لذلك ستحاول العديد من الشركات الاحتفاظ بموظفيها"، مضيفا أنه سيكون هناك رغم ذلك انتكاسة في سوق العمل، وقال: "هذا الإغلاق سيضع عبئا آخر على تطوير العمالة في ألمانيا".

تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في عام 2019 بلغ حوالي 3.44 تريليون يورو.