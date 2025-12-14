قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة الدكتور خليل الحية، إن قيادة الحركة اعتمدت أولويات عمل لها خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تكتنف القضية الفلسطينية، وكيفية التعامل مع الفرص المتاحة.

وأشار في كلمته بمناسبة الذكرى الـ38 لانطلاقة الحركة، اليوم الأحد، إلى الاستمرار في خطوات وقف الحرب، وخاصة استكمال المرحلة الأولى، التي تشمل: إدخال المساعدات والمعدات اللازمة لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والبنى التحتية، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وكذلك دخول المرحلة الثانية من أجل تحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال والبدء في مشاريع الإعمار، مؤكدًا أن «الحركة ومعها الفصائل الوطنية متمسكة بالاتفاق».

وأوضح أن الحركة متمسكة بموقفها الرافض لكل مظاهر الوصاية والانتداب على شعب فلسطين، كما تؤكد على ما توافقت عليه مع الفصائل الفلسطينية من القضايا الواردة في رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب.

ولفت إلى أن «مهمة مجلس السلام هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة».

ودعا إلى تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، مؤكدًا جاهزية الحركة لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها.

وشدد على أن «مهمة القوات الدولية يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة مع أراضي عام 48، دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع أو التدخل في شئونه الداخلية».

وجدد التأكيد أن «المقاومة وسلاحها حق مشروع كفلته القوانين الدولية لكل الشعوب تحت الاحتلال ومرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية»، مضيفًا: «وإننا منفتحون لدراسة أية مقترحات تحافظ على هذا الحق، مع ضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتقرير المصير لشعبنا الفلسطيني».